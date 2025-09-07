Нова загроза: у Європі тисячі рейсів зіткнулися з проблемами навігації через глушіння GPS Росією

За перші чотири місяці 2025 року 122,6 тисячі авіарейсів на півночі Європи зіткнулися з перешкодами в роботі GPS та інших супутникових систем з вини Росії.

Про це йдеться у спільному звіті Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Польщі, з яким ознайомився SVT, повідомляє The Moscow Times.

Країни зазначили, що така ситуація становить серйозну загрозу для міжнародної авіаційної безпеки.

Тільки у квітні збої торкнулися в середньому 27,4% або майже 43 тисячі рейсів в регіоні, а в деяких районах показник перевищив 42%.

Йшлося про підміну навігаційних даних і глушіння сигналів, що призводило до різних наслідків: від неправильного визначення координат до відмов систем. Іноді їх не можна було усунути аж до прибуття літака в кінцевий пункт призначення.

Всього від перешкод постраждали повітряні судна 365 авіакомпаній.

Країни направили звіт до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"Ми оцінюємо ситуацію як серйозну, оскільки кількість збоїв продовжує зростати та не зменшується", — зазначив начальник відділу Шведського транспортного агентства Андреас Хольмгрен.

Влада змогла встановити, що джерела перешкод знаходяться на території Росії: в Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Смоленську і Ростові.

Європейські авіаційні відомства випустили попередження для пілотів і закликали авіакомпанії посилити заходи безпеки.

Нагадаємо:

1 вересня літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS.