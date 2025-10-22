У Мінрозвитку розповіли про стан захисту портів від атак ворога

В українських морських портах діє 30 стаціонарних укриттів і 21 мобільна захисна споруда, до кінця року буде встановлено ще 28 укриттів.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

"Ми розбудовуємо мережу укриттів у морських портах, щоб кожен працівник мав захист під час тривоги. Уже зараз діє 30 стаціонарних укриттів і 21 мобільна захисна споруда, до кінця року плануємо облаштувати ще 28", – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.

Чиновник відвідав порти на Півдні України, Українське Дунайське пароплавство та провів робочі наради щодо безпеки працівників і захисту критичної інфраструктури

Окрему увагу під час поїздки приділили безпековому аспекту перевалки у портах різних видів вантажів, зокрема – небезпечних.

Відомство нагадає, що попередньо спільним наказом Командування ВМС та Одеської ОВА були заборонені перевалка, зберігання і транспортування у портах вибухонебезпечних речовин, зокрема аміаку, аміачної селітри та аміаковмісних речовин.

"Мінрозвитку займає конструктивну позицію та залишається залученим до процесу вироблення збалансованих рішень, що поєднують безпекові вимоги, потреби українських аграріїв і стабільну роботу морських портів", – говориться у повідомленні.

Вже напрацьовані відповідні пропозиції та ініціативи і передало їх до відповідальних органів для врахування під час ухвалення рішень, зазначають у відомстві.

"Ми проаналізували готовність портів до таких операцій. Наша позиція — потрібно локалізувати перевалку зазначених вантажів на безпечній відстані від густонаселених районів", – зазначив Андрій Кашуба.

Важливо, щоб перевалка здійснювалася лише з дотриманням усіх вимог безпеки, без накопичення вантажів у портах і переважно у світлу пору доби", – наголосив він.

"Українські порти продовжують працювати навіть у найскладніших умовах війни. Через морський коридор уже пройшло понад 150 мільйонів тонн вантажів, із них понад 90 мільйонів тонн зерна доставлено у 55 країн світу", – нагадали у міністерстві.

Нагадаємо:

Вночі 22 жовтня російська армія атакувала Ізмаїльський порт. Унаслідок атаки ударними безпілотниками пошкоджено термінали та об'єкти портової інфраструктури. На щастя, без жертв і постраждалих.

Раніше у Чорноморському порту встановили перші три мобільні захисні споруди в рамках реалізації програми з встановлення 38 модульних укриттів ДП "АМПУ". До кінця року тут планують встановити ще сім.

Повідомлялося, що до кінця року ДП "Адміністрація морських портів України" встановить 38 додаткових мобільних укриттів у портах Великої Одеси, портах Дунаю та Миколаївського регіону.⠀