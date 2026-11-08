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У Києві можуть зробити проїзд безоплатним: уряд готує програму

Володимир Тунік-Фриз — 8 листопада, 16:58
У Києві можуть зробити проїзд безоплатним: уряд готує програму
У Києві можуть зробити проїзд безоплатним:

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду на чолі із Сергієм Корецьким розробити план запровадження безплатного проїзду у наземному громадському транспорті Києва.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

"Доручив премʼєр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва. Дякую за конкретні пропозиції", – написав президент.

Також Зеленський заявив, що в уряді опрацьовують необхідна кількість транспорту, для реорганізації дорожнього руху у визначених частинах Києва.

Уряд, за словами президента, має підготувати заходи щодо безперебійної роботи транспорту у столиці.

Нагадаємо:

Із 15 липня разова поїздка в київському комунальному транспорті коштує 30 грн, а для власників транспортних карт діють знижки залежно від кількості придбаних поїздок.

Київ транспорт
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транспорт

У Києві можуть зробити проїзд безоплатним: уряд готує програму
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