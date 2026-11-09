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На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух машин

Андрій Муравський — 9 листопада, 17:08
На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух машин

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" зранку 10 листопада тимчасово обмежать рух машин на вʼїзд до Румунії – там кілька годин змінюватимуть модульні кабіни для здійснення прикордонного контролю.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

10 листопада з 08:00 до 16:00 у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", що на українсько-румунському кордоні, тимчасово обмежать рух транспортних засобів на вʼїзд до Румунії.

Крім того, протягом зазначеного періоду можливе уповільнення оформлення пішоходів.

"За інформацією румунської сторони, у зазначений період проводитимуть роботи із заміни модульних кабін для здійснення прикордонного контролю", – говориться у повідомленні.

Водіям автотранспорту рекомендують заздалегідь скоригувати маршрути. Кордон можна перетнути на сусідньому пункті пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй".

"Просимо громадян врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздки, щоб уникнути зайвого очікування на кордоні", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У місті Рава-Руська на Львівщині продовжується капітальний ремонт траси, тож до кінця 2026 року продовжено обмеження руху для великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення.

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На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух машин
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