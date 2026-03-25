У Мінцифри розповіли, як Україна позбувається імпортозалежності від чипів

Україні потрібні власні заводи з виробництва сенсорів, чипів та компонентів, і зараз створюються умови для створення спільних підприємств з іноземними компаніями та залучення значних інвестицій.

Про це у колонці для DigitalStateUa написав т.в.о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

"Сьогодні сектор ще зберігає високу залежність від критичного імпорту — від літій-іонних елементів живлення до мікроболометрів (спеціальних сенсорів, щоб дрони могли бачити вночі). Для країни в стані війни — це стратегічне "вузьке місце", – зазначив він.

Оскільки це товари подвійного призначення, якщо завтра геополітична кон'юнктура зміниться, будь-який розрив ланцюгів постачання означатиме критичні обмеження для масштабів виробництва розвідників та FPV-дронів, пояснив Борняков.

"Саме тому наша стратегічна мета — розумна технологічна самодостатність. На практиці це означає не просто збирати продукти із чужих компонентів, а володіти самими технологіями", – каже очільник відомства.

За його словами, Україна вже будує незалежний ринок компонентів та інтегрується у світову індустрію через Joint Ventures (спільні підприємства).

На базі Brave1 запущено грантову програму для виробників комплектуючих. Розробники двигунів, оптики, засобів зв'язку та обчислювальних систем можуть отримати до 8 млн грн на R&D та масштабування.

"Паралельно розвиваємо формат спільних підприємств. Це дає змогу не просто купувати технології за ліцензією, а повноцінно об'єднувати українську та партнерські оборонні галузі", – написав Борняков.

Як успішний приклад такої синергії він називає німецьку компанію Quantum Systems, яка стала резидентом Дія.City та створила спільне підприємство з українцями для виробництва дронів з убудованим ШІ.

"Ми будуємо цифровий суверенітет. Технологічна самодостатність — це не лише про "залізо", а й про стійку архітектуру держави та суверенітет даних. Саме тому формуємо National Digital Agenda, яка охоплює розбудову власної цифрової інфраструктури та реалізацію Cloud Strategy", – розповів він.

Також створюється суверенітет алгоритмів — на базі WINWIN AI Center of Excellence йде розробка першої національної мовної моделі (LLM).

За словами Борнякова, не можна дозволити, щоб критичні дані держави та оборонного сектору обробляли на серверах іноземних компаній. Українська LLM працюватиме виключно на локальній інфраструктурі в межах України.

Модель розробляють як open-source рішення без залучення державних коштів — за підтримки BigTech та бізнесу.

"Ми готуємо інфраструктуру для глобального капіталу. Щоб будувати заводи та R&D-центри, потрібні гроші. А капітал іде туди, де є прозорість", – зазначив очільник відомства.

Він переконаний, що Україна може побудувати екосистему з прозорими правилами гри, і саме таким інструментом є Дія.City, яка стала стандартом прозорості та довіри для tech-бізнесу.

Міністр також зазначив, що кластер Brave1 став фундаментом для цієї екосистеми, об'єднавши понад 2300 оборонних компаній та 5000 розробок.

Україна разом із НАТО оголосили конкурс, який передбачає створення спільних оборонних проєктів, кожен з яких отримає по мільйону євро фінансування.

Раніше повідомлялося, що Міноборони змінює підхід до закупівель БпЛА та розподілу бюджету: потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою, а 80% коштів спрямовуються виключно на рішення, які довели ефективність.

За ініціативи Brave1 український defense tech стартап Farsight Vision залучив фінансування у розмірі 7,2 мільйона євро від європейських інвесторів.

Минулого року українські оборонні стартапи залучили вже понад 105 мільйонів доларів. Це третина всіх ранніх інвестицій Європи у сфері оборонних технологій.

Раніше Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.