Мінцифра повідомила, як планує змінити ринок азартних ігор

Міністерство цифрової трансформації опублікувало для публічного обговорення два законопроєкти: щодо змін до закону про державне регулювання азартних ігор, спрямованих на посилення контролю та захисту гравців, а також щодо нових правил оподаткування грального бізнесу

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, зміни передбачають обов'язок для організаторів азартних ігор відстежувати ігрову поведінку, реагувати на ознаки ризикової залежності та можливість встановлення для гравця персональних лімітів й самообмежень.

Крім того, пропонується встановити чітку градацію порушень для ліцензіатів і співмірні санкції, що передбачають штраф і вимогу усунути за формальні порушення та анулювання ліцензії за вчинення серйозних порушень.

"Запропонований пакет законодавчих змін фактично змінює логіку роботи держави в цій сфері — ми будемо бачити ринок щодня на основі даних", - наводяться слова заступниці міністра цифрової трансформації Наталії Денікеєвої.

Інший запропонований законопроєкт передбачає введення нових правил оподаткування гральної сфери.

"Чинна податкова модель містить чимало прогалин і суперечностей, через що легальний бізнес опиняється в менш вигідному становищі", - зауважили у Мінцифрі.

У відомстві уточнили, що мова йде про встановлення єдиної ставки податку на дохід від організації азартних ігор — 18%, усунення подвійного оподаткування та визначення, що податок із виграшів сплачується з реального доходу гравця, — різниці між внесеними коштами і виграшами.

Також законопроєкт включає можливість звіряти податкову звітність бізнесу із даними Державної системи онлайн-моніторингу та призначення податкових перевірок в разі значної розбіжності в даних.

