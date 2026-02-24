Мінцифра оновила сервіс перевірки електронних підписів: що змінилося

Міністерство цифрової трансформації оновило сервіс перевірки електронних підписів — більше не потрібні паперові роздруківки протоколів перевірки підпису, скриншоти екрана та "мокрі" печатки для підтвердження справжності КЕП.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Будуємо цифрову державу за європейськими практиками: ми докорінно оновили сервіс перевірки (валідації) електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua — тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу", – говориться у повідомленні.

Тепер система автоматично розпізнає українські КЕП та підписи країн ЄС. Перевірити договір від європейського партнера можна так само швидко і легко, як і український КЕП. Це значно спрощує життя підприємцям, юристам та держслужбовцям, зазначено у повідомленні.

Зміни відбулися і звіті про валідацію підпису з електронною печаткою Дії, інформує міністерство.

"Забудьте про паперові роздруківки протоколів перевірки підпису, скриншоти екрана та "мокрі" печатки для підтвердження справжності КЕП. Тепер після перевірки будь-якого підпису — як українського, так і європейського — сервіс id.gov.ua генерує електронний звіт з печаткою КНЕДП "Дія", – говориться у повідомленні.

Цей звіт має залізобетонну юридичну силу — його можна сміливо додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд, зазначає міністерство

Усе працює максимально просто і без реєстрацій: на сторінці оновленого сервісу можна завантажити файл із підписом та миттєво отримати результат валідації КЕП та завантажити офіційний звіт.

Це важливо для розробників та бізнесу, говорять у міністерстві.

"Для адаптації систем, які вже інтегрували попередню версію сервісу, ми тимчасово залишаємо її доступною. Рекомендуємо перейти на нову версію до 1 червня 2026 року. Після цієї дати попередня версія підтримуватись не буде", – говориться у повідомленні.

