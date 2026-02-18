Розвиватимуть ШІ: Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Microsoft

Міністерство цифрової трансформації та Microsoft підписали меморандум про співпрацю з розвитку штучного інтелекту, впровадження інновацій та покращення цифрової інфраструктури в Україні.

Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації.

"Продовження співпраці з Microsoft – це чіткий сигнал для інвесторів: попри війну, Україна залишається надійним партнером та місцем для інновацій. Разом ми зміцнюємо кіберстійкість, розширюємо доступ до цифрових сервісів і відкриваємо нові можливості для інноваційного майбутнього", – зазначив тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Серед ключових напрямів співпраці Мінцифри та Microsoft:

розбудова сучасної та безпечної ІТ-інфраструктури;

впровадження хмарних і гібридних рішень;

покращення цифрових навичок;

посилення ШІ-екосистеми, інфраструктури та інтеграції ШІ-рішень;

впровадження цифрових рішень у сфері інновацій і новітніх технологій.

У міністерстві також пообіцяли проводити регулярні робочі зустрічі, аналізувати технологічні кейси та впроваджувати продукти на базі платформ Microsoft.

Нагадаємо:

Раніше Microsoft оголосила, що планує інвестувати 50 мільярдів доларів до кінця десятиліття, щоб сприяти поширенню штучного інтелекту в країнах "Глобального Півдня".

Також нещодавно акції Microsoft впали на 12% після того, як компанія відзвітувала про стрибок витрат на дата-центри.