Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Розвиватимуть ШІ: Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Microsoft

Семен Рубан — 18 лютого, 17:01
Розвиватимуть ШІ: Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Microsoft
Getty Images

Міністерство цифрової трансформації та Microsoft підписали меморандум про співпрацю з розвитку штучного інтелекту, впровадження інновацій та покращення цифрової інфраструктури в Україні.

Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації.

"Продовження співпраці з Microsoft – це чіткий сигнал для інвесторів: попри війну, Україна залишається надійним партнером та місцем для інновацій. Разом ми зміцнюємо кіберстійкість, розширюємо доступ до цифрових сервісів і відкриваємо нові можливості для інноваційного майбутнього", – зазначив тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Серед ключових напрямів співпраці Мінцифри та Microsoft:

  • розбудова сучасної та безпечної ІТ-інфраструктури;
  • впровадження хмарних і гібридних рішень;
  • покращення цифрових навичок;
  • посилення ШІ-екосистеми, інфраструктури та інтеграції ШІ-рішень;
  • впровадження цифрових рішень у сфері інновацій і новітніх технологій.

У міністерстві також пообіцяли проводити регулярні робочі зустрічі, аналізувати технологічні кейси та впроваджувати продукти на базі платформ Microsoft.

Нагадаємо:

Раніше Microsoft оголосила, що планує інвестувати 50 мільярдів доларів до кінця десятиліття, щоб сприяти поширенню штучного інтелекту в країнах "Глобального Півдня".

Також нещодавно акції Microsoft впали на 12% після того, як компанія відзвітувала про стрибок витрат на дата-центри.

Microsoft Мінцифри

Мінцифри

Розвиватимуть ШІ: Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Microsoft
За рік кількість резидентів Дія.City зросла вдвічі
Мінцифри пояснило процедуру отримання виплат сім’ям з дітьми

Останні новини