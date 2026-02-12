Український стартап Farsight Vision отримав 7,2 мільйона євро за підтримки Brave1

За ініціативи Brave1 український defense tech стартап Farsight Vision залучив фінансування у розмірі 7,2 мільйона євро від європейських інвесторів.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Компанія використовує ШІ-інструменти розвідки, які вже застосовують на полі бою та які допомагають військовим точніше і швидше приймати рішення.

Технологія фактично є альтернативою супутниковій розвідці: вона аналізує дані місцевості та в реальному часі передає операторам БпЛА й НРК точну картину поля бою.

Стартап Farsight Vision планує використати кошти на розвиток роботизованих систем для логістики, навігації та управління озброєнням. Захист поля бою та критичної інфраструктури за допомогою ШІ-технологій зазначено як основну мету.

"Ми будуємо нову оборонну екосистему, де інновації стають геймченджерами війни. Коли українські стартапи залучають інвестиції від глобальних гравців, це сигнал довіри до наших технологій і підтвердження того, що Україна вже формує стандарт сучасної війни", – заявили у відомстві.

Нагадаємо:

Минулого року українські оборонні стартапи залучили вже понад 105 мільйонів доларів. Це третина всіх ранніх інвестицій Європи у сфері оборонних технологій.