Міненерго уклало із американською Aspect Holdings угоду про розподіл вуглеводнів

Міністерство енергетики України уклало із американською компанією Aspect Holdings угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська.

Про це пише ExPro.

Як повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, угоду було підписано у рамках CERAWeek у США. Підписантом з української сторони виступив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Анатолій Куцевол.

"Ймовірно, йдеться про підписання договору про внесення змін № 2 до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська. В Україні компанія представлена "Юкрейніан Енерджі Л. Л. С." (Ukrainian Energy L. L. C.)", – говориться у публікації.

Україна та "Юкрейніан Енерджі Л. Л. С." підписали угоду про розподіл вуглеводнів на Варвинській ділянці у січні 2021 року.

Варвинська ділянка знаходиться у Полтавській та Чернігівській областях, займає площу 3471 кв.км. За даними НАК "Надра України" в межах ділянки знаходяться 79 ліквідованих свердловин, пробурених на нафту і газ.

Мінімальний обсяг інвестицій, що мають бути здійснені протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт, становить мільярд гривень.

"Державне "Укргазвидобування" (Група Нафтогаз) судилося з Кабміном за Варвинське родовище (Чернігівська і Полтавська область), але суд програло і можливість підписання УРП на ділянці протягом наступних 50 років перейшло до американської компанією Ukrainian Energy", – зазначає ExPro.

Крім того, компанія ще у жовтні 2019 р. розмістила в реєстрі ОВД наміри щодо проведення геологорозвідувальних робіт та промислової розробки покладів вуглеводнів Варвинської ділянки.

Серед яких проведення 700 кв. км ЗD-сейсміки та на основі даних її інтерпретації буріння 3 пошукових свердловин глибиною 5 000 м.

Нагадаємо:

