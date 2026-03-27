Правоохоронці викрили оборудки із зерном, які організував ексміністр агропромисловості

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн, організаторам на чолі з ексміністром агропромисловості, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, також про це пише генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У прокуратурі розповіли, що на початку року посадові особи одного з агропідприємств Київщини організували схему фіктивного продажу кукурудзи.

"Організатор схеми – екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник", – говориться у повідомленні.

Імена не названі, але раніше на зерновому ринку вже стало відомо про виявлені оборудки на одному з елеваторів на Київщині, який пов'язують з ексміністром агрополітики Миколою Сольським.

За даними Latifundist.com, елеватор міг видавати складські документи на зерно, яке вже було продане іншим покупцям або якого фактично не було в наявності. Видання повідомляє про кількох відомих трейдерів, які зазнали збитків. На ринку звучать оцінки нестачі в діапазоні 130-140 тис. тон.

"Зловмисники уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Для створення ілюзії законності угоди покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі", – розповіла про схему прокуратура.

Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Однак перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерно на складі було відсутнє.

Крім того, підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тис. тонн продукції, що вдвічі перевищує реальну технічну потужність їхнього елеватора (60 тис. тонн), говориться у повідомленні.

Експертиза підтвердила завдання збитків потерпілій стороні на суму 63,7 млн грн.

Кравченко повідомляє, що правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та Київській області за місцями проживання фігурантів та за адресами ведення бізнесу. Вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби.

Під час перевірки елеватора факт відсутності заявленого зерна підтвердився.

Досудове розслідування триває, зазначили у прокуратурі.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу групи, очолювану колишнім міністром сільського господарства Миколою Сольським. 13 учасників групи звинувачують у заволодінні 2,5 тис. га державних земель у Сумській області вартістю понад 280 млн грн та намаганні заволодіти ще близько 3,2 тис. га.

26 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав для Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пізніше за міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти.

9 травня 2024 року Рада звільнила Сольського з посади з посади міністра аграрної політики та продовольства.

10 травня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Миколі Сольському.