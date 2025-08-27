У липні в Україні поменшало корів: які причини

Військові дії, зростання виробничих витрат, релокація та невизначеність на ринку стримують фермерів від нарощення поголів’я корів.

Про це говориться у публікації Асоціації виробників молока.

Станом на 1 серпня 2025 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 2 млн 151,5 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 1 млн 140,4 тис. корів, зазначають у асоціації, посилаючись на попередні дані Держстату,

Порівняно до 1 липня 2025 року, поголів’я ВРХ в Україні скоротилося на 18 тис. голів (-0,8%), а чисельність корів скоротилася на 5,8 тис. голів (-0,5%).

Порівняно до 1 серпня 2024 року поголів’я ВРХ скоротилося на 194 тис. голів (-8%), у тому числі корів – на 106 тис. голів (-9%).

Близько 43% тварин утримується на промислових підприємствах, а 57% – в господарствах населення.

В промисловому секторі утримується 923,5 тис. голів ВРХ, що на 2 тис. голів більше (+0,2%) відносно 1 липня 2025 року. Поголів’я корів становить 381,6 тис. корів і зменшилося на 500 голів (-0,1%) за останній місяць.

За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах скоротилося на 1,7 тис. голів (-0,18%), але кількість корів збільшилася на 1,4 тис. голів (+0,4%).

В присадибному секторі знаходиться 1 млн 228 тис. голів ВРХ, що на 20 тис. голів менше (-1,6%) порівняно до 1 липня 2025 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 серпня 2025 року становила 758,8 тис. голів, що на 5 тис. голів менше (-0,7%) ніж місяць тому.

За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 192 тис. голів (-14%), а кількість корів зменшилася на 108 тис. голів (-12%).

"Найбільше зростання чисельності поголів'я корів зафіксовано на сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області (+12%), Хмельницької області (+9%), Рівненської області (+7%), Івано-Франківської області (+4%) та Тернопільської області (+4%) порівняно до 1 серпня минулого року", – говориться у повідомленні.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зауважує, що скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства. Війна ж лише погіршила ситуацію.

Триває різке скорочення поголів’я на Сході і Півдні. Внаслідок релокації, Хмельницька, Вінницька та Тернопільська області доєдналися до областей-лідерів за кількістю поголів’я, каже він.

"Сільгосппідприємства релокують корів з Сумської , Дніпропетровської та Харківської областей в безпечніші регіони Західної та Центральної України в умовах активізації російських ракетно-бомбових ударів по прикордонним та прифронтовим населеним пунктам", – зазначає аналітик.

"Більшість ферм в Україні була побудована в 70-х-80-х роках і вони вже не відповідають вимогам для утримання тварин. Нестача приміщень придатних для утримання корів створює передумови для подальшого скорочення поголів’я. Багато фермерів не інвестують у збільшення поголів’я корів під час війни так як відчувають дефіцит обігових коштів", – стверджують у асоціації.

Виробничі витрати фермерів зростають швидше ніж ціни на готову продукцію через зростання вартості кормів, вартості електроенергії, девальвацію гривні та зниження купівельної спроможності населення, говориться у публікації.

