У липні Україна збільшила експорт "молочки", але заробила меньше

У липні Україна збільшила експорт молочних продуктів, але виручка за відвантажені товари скоротилася.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

У липні було експортовано 12,58 тис. т молочних продуктів на суму 41,83 млн дол. Відносно червня натуральні обсяги експорту збільшилися на 2%, а порівняно з липнем 2024 року виросли на 21%.

Експортна виручка скоротилася на 8% відносно червня, але виросла на 63% відносно липня 2024 року, говориться у повідомленні.

Головними експортними категоріями в липні, за даними асоціації, були морозиво (24%) масло вершкове (23%), молоко та вершки згущені (21%) сири (13%).

Протягом січня-липня Україна експортувала 83,33 тис. т (+16%) молочних продуктів на суму 266,79 млн дол. (+57%), зазначено у повідомленні.

Скорочення виручки за поставлене вершкове масло на фоні послаблення світових цін на товар, зазначає аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

З іншого боку молокопереробні підприємства прагнуть відвантажити якомога більше готової продукції в ЄС без мит до вичерпання квот, додає він.

"У червні 2025 року Єврокомісія відмінила автономні торгівельні заходи (АТЗ) та відновила квоти та мита на українську молочну продукцію. В подальшому Україна та ЄС переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року", – нагадує він.

Та новий документ поки що не підписано. Експорт молочних продуктів з України в ЄС вірогідно призупиниться з 15 серпня через вичерпання квот, якщо не запрацюють нові правила торгівлі, говориться у повідомленні.

На експорт перероблялося близько 20% молока-сировини, і після вичерпання квот ЄС готова продукція буде накопичуватися на складах, прогнозує аналітик.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на 5 серпня середньовиважена ціна трьох ґатунків молока становила 16,62 грн/кг без ПДВ, що на 70 коп. більше відносно попереднього місяця.

У другій половині липня закупівельні ціни на молоко зросли через дефіцит молока-сировини та високий експортний попит на біржові товари.

Зміни закупівельних цін на сировину можуть призвести до того, що виробники свіжих молочних продуктів підвищать ціну на свою продукцію.