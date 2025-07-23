Ціни на молоко зростають через дефіцит сировини

У другій половині липня закупівельні ціни на молоко зросли через дефіцит молока-сировини та високий експортний попит на біржові товари.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"Експорт вершкового масла за півріччя виріс на 50%, а девальвація гривні стимулює зростання цін на готову продукцію. Очікується подальше підвищення закупівельних цін на початку серпня, однак існують ризики їх зниження в другій половині місяця через невизначеність із торгівлею з ЄС після скасування АТЗ", – зазначає аналітик асоціації Георгій Кухалейшвілі.

Нові квоти ще не затверджені через спротив країн Центрально-Східної Європи, що може призупинити експорт української молочної продукції, каже він.

За даними асоціації, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 22 липня склала 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 коп. більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,70 грн/кг без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 20 коп.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,85 грн/кг без ПДВ (+10 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 15,30 до 16,35 грн/кг без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 15 коп.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,45 грн/кг без ПДВ і не змінилася відносно другої половини минулого місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 грн/кг. Максимальна ціна становила 15,60 грн/кг. Нижня і верхня межі цінового діапазону залишилися без змін.

Ціни на готову продукцію ростуть під впливом девальвації гривні. Покращилася рентабельність виробництва сухого молока, казеїну, сирного продукту. Ймовірне підвищення ціни на молоко-сировину на 20-30 коп. на початку серпня, враховуючи його дефіцит в Україні та бажання виробників збільшити виручку від реалізації молочної продукції поки існує активний попит на біржові товари на зовнішніх ринках, зазначають у асоціації.

Щодо ризиків подальшого зниження закупівельних цін, Кухалейшвілі зазначає, що після відміни Єврокомісією в червні автономних торгівельних заходів (АТЗ), Україна та ЄС переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року.

Втім, новий документ до цих пір не підписаний через позицію Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини навколо мит та квот для українського зерна, які також прописані в угоді. Існує ризик призупинення експорту молочної продукції з України в ЄС наступного місяця, якщо нові умови не почнуть діяти в найближчий час.

Вірогідно, існуючих квот ЄС на масло і сухе молоко вистачить до кінця серпня, тоді як поставки товару з урахуванням мит не є вигідними для українських експортерів, зазначає аналітик.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у січні-червні 2025 року Україна відправила на експорт 9,3 тис. тонн вершкового масла, що в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому еквіваленті експорт вершкового масла зріс у 4,2 раза, як порівняти з І півріччям 2024 року, – до $66,6 млн.

Раніше повідомлялося, що Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС. У червні 2025 року було експортовано 12,38 тис тонн молочних продуктів на суму 45,63 млн дол. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року виросли на 12%.

У той час, як імпорт молочних продуктів у червні знизився: Україна імпортувала 4,46 тис. т на суму 24,03 млн дол. Відносно травня 2025 року натуральні обсяги імпорту скоротилися на 12%, а відносно червня 2024 року збільшилися на 6,6%, уточнили у асоціації.