Свіжомолочні продукти можуть скоро подорожчати

Зміни закупівельних цін на сировину можуть призвести до того, що виробники свіжих молочних продуктів підвищать ціну на свою продукцію.

Про це повідомляє Infagro.com.ua.

"Очікуваного зростання продажів наприкінці літа може й не відбутися, оскільки переробники вже почали переглядати закупівельні ціни на сировину. Це може призвести до зростання собівартості продукції та зменшення використання акцій, які раніше дозволяли підтримувати стабільні обсяги реалізації", – говориться у повідомленні.

"Базові прайси на свіжі молокопродукти поки залишаються незмінними. Єдиним винятком стала сметана, яка подорожчала приблизно на 5% через зростання вартості вершків", – пише Infagro.

"У разі подальшого зростання цін на сировину, вже у серпні виробники свіжих молочних продуктів можуть підвищити ціну на свою продукцію, що може негативно вплинути на сезонне збільшення споживання", – говориться у повідомленні.

Темпи річного приросту споживання свіжих молокопродуктів сповільнюються. У липні на їх виробництво було спрямовано лише на 10% більше, ніж за аналогічний період торік.

За підрахунками аналітиків, у липні зменшився випуск молока всіх видів, кисломолочних продуктів і свіжих сирів. У серпні ж очікується незначне збільшення випуску свіжих молокопродуктів.

Нагадаємо:

Наприкінці липня в Україні знизилися ціни на низку молочних продуктів через обмеження попиту з боку населення та зростання імпорту сирів. У той же час сметана та деякі інші продукти піднялися у ціні.

Раніше повідомлялося, що З 1 серпня 2025 року можливість експорту сухого молока з України до ЄС в межах квоти вже закінчилась. За даними Єврокомісії, станом на 30 липня квота (урахуванням обсягів, які очікувались до розподілу) була заповнена на понад 91 % - вільний залишок складав лише близько 0,28 тис. тонн - при квоті 2,92 тис. тонн.

Європейська комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що у червні в Україні вироблено 657 тис. тонн молока-сировини, і частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 39%, а господарств населення – 61%.

Підприємства в червні виробили 257,7 тис. тонн молока-сировини, що на 12,4 тис. тонн менше (-4,6%) порівняно з травнем 2025 року, але на 5 тис. тонн більше (+2%) порівняно з червнем 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС. У червні 2025 року було експортовано 12,38 тис тонн молочних продуктів на суму 45,63 млн дол. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року виросли на 12%.