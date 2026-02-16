Вітчизняний сир продовжує втрачати позиції на українському ринку: який вихід

Вітчизняні виробники сиру продовжують поступатися часткою ринку імпортній продукції з Європи, яка активно представлена на полицях українських торговельних мереж.

Про це повідомляє "Інфагро".

Йдеться, що сировари звертаються до держави з проханням про підтримку. Серед можливих кроків називають розширення програм кешбеку на українські сири, перегляд податкового навантаження та навіть обмеження імпорту субсидованої європейської продукції.

Водночас учасники ринку визнають, що шанси на суттєві зміни в податковій політиці чи запровадження імпортних бар'єрів невисокі. Ймовірне розширення кешбеку також навряд чи зможе докорінно змінити ситуацію.

"Більш ефективним кроком могло б стати врегулювання взаємин із торговельними мережами, адже значні націнки ритейлерів істотно впливають на кінцеву вартість продукції. Однак виробникам радять передусім самостійно домовлятися з мережами та дистриб'юторами, не розраховуючи на масштабну державну підтримку", – йдеться в повідомленні.

Водночас імпорт сирів демонструє тенденцію до скорочення — як у порівнянні з попереднім місяцем, так і в річному вимірі.

Як вважають аналітики, це може свідчити про ускладнення роботи імпортерів на українському ринку. На їхню думку, є підстави очікувати, що обсяги зовнішніх закупівель і надалі не зростатимуть, зокрема через підвищення цін у Європі та валютні коливання.

"Попри складну ринкову кон'юнктуру, українські виробники не поспішають знижувати базові ціни. Ймовірно, вони побоюються, що торговельні мережі не відреагують належним чином на здешевлення або що в майбутньому буде складно повернутися до попереднього рівня цін", – зазначають експерти.

Водночас при закупівлі великих партій продукції покупці вже можуть розраховувати на суттєві знижки.

Нагадаємо:

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) повідомляла, що частка імпортних сирів на українському ринку у 2025 році зросла з 38 до 45% і продовжує збільшуватись.

Польська асоціація виробників молочної продукції (ZPPM) висловила занепокоєння риторикою українських колег щодо "навали" імпорту польського сиру на внутрішньому ринку України і попередила про ризики виникнення нових торгових бар'єрів.