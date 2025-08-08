Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні подорожчало молоко: що буде з цінами далі

Альона Кириченко — 8 серпня, 16:35
В Україні подорожчало молоко: що буде з цінами далі
Getty Images

В Україні станом на 5 серпня середньовиважена ціна трьох ґатунків молока становила 16,62 грн/кг без ПДВ, що на 70 коп. більше відносно попереднього місяця.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

За словами аналітки асоціації Георгія Кухалейшвілі, на початку серпня в Україні зросла закупівельна ціна на молоко-сировину через високий попит з боку переробників, які намагаються експортувати більше готової продукції до ЄС до вичерпання квот.

Зокрема, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 5 серпня склала 16,80 грн/кг без ПДВ, що на 66 коп. більше відносно попереднього місяця.

Вищий ґатунок в середньому коштує 16,60 грн/кг без ПДВ, що на 75 коп. більше ніж місяць тому.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,20 грн/кг без ПДВ, що на 75 коп. більше відносно попереднього місяця.

В асоціації зазначають, що різке падіння цін на молоко-сировину малоймовірне протягом найближчих місяців, оскільки склади переробників пусті і вони зможуть поступово відновити запаси біржових товарів. Якщо в вересні Єврокомісія затвердить нову торгову угоду з Україною, тоді експорт молочних продуктів в ЄС має відновиться.

Втім, як зауважили в АВМ, не варто очікувати різкого стрибка закупівельних цін у вересні, оскільки постачатися в ЄС мають молочні продукти зі складів. Згідно прогнозу переробників, середня ціна на молоко в вересні може становити 16,70 грн/кг, а в жовтні – 17,10 грн/кг.

Нагадаємо:

У другій половині липня закупівельні ціни на молоко зросли через дефіцит молока-сировини та високий експортний попит на біржові товари.

Зміни закупівельних цін на сировину можуть призвести до того, що виробники свіжих молочних продуктів підвищать ціну на свою продукцію.

молоко ринок молока

ринок молока

В Україні подорожчало молоко: що буде з цінами далі
Україна експортувала в 3,7 раза більше масла, ніж за І півріччя 2024 року
В Україні будують і модернізують понад сотню молочних ферм

Останні новини