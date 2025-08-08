В Україні подорожчало молоко: що буде з цінами далі

В Україні станом на 5 серпня середньовиважена ціна трьох ґатунків молока становила 16,62 грн/кг без ПДВ, що на 70 коп. більше відносно попереднього місяця.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

За словами аналітки асоціації Георгія Кухалейшвілі, на початку серпня в Україні зросла закупівельна ціна на молоко-сировину через високий попит з боку переробників, які намагаються експортувати більше готової продукції до ЄС до вичерпання квот.

Зокрема, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 5 серпня склала 16,80 грн/кг без ПДВ, що на 66 коп. більше відносно попереднього місяця.

Вищий ґатунок в середньому коштує 16,60 грн/кг без ПДВ, що на 75 коп. більше ніж місяць тому.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,20 грн/кг без ПДВ, що на 75 коп. більше відносно попереднього місяця.

В асоціації зазначають, що різке падіння цін на молоко-сировину малоймовірне протягом найближчих місяців, оскільки склади переробників пусті і вони зможуть поступово відновити запаси біржових товарів. Якщо в вересні Єврокомісія затвердить нову торгову угоду з Україною, тоді експорт молочних продуктів в ЄС має відновиться.

Втім, як зауважили в АВМ, не варто очікувати різкого стрибка закупівельних цін у вересні, оскільки постачатися в ЄС мають молочні продукти зі складів. Згідно прогнозу переробників, середня ціна на молоко в вересні може становити 16,70 грн/кг, а в жовтні – 17,10 грн/кг.

Нагадаємо:

У другій половині липня закупівельні ціни на молоко зросли через дефіцит молока-сировини та високий експортний попит на біржові товари.

Зміни закупівельних цін на сировину можуть призвести до того, що виробники свіжих молочних продуктів підвищать ціну на свою продукцію.