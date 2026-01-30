Через падіння закупівельних цін "молочники" можуть призупинити роботу – ЗМІ

Низка виробників молока можуть призупинити роботу ферм через падіння закупівельних цін – поки вони ще сподіваються сигнали про відновлення ринку.

Про це пише Latifundist.com.

"Через перебої з енергопостачанням та ускладнений збут молочних продуктів заводи-переробники скорочують споживання сирого молока та знижують закупівельні ціни", – говориться у публікації.

Чергова хвиля скорочення цін відбудеться на початку лютого, розповіла гендиректор Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк в коментарі Latifundist.com.

"Молочним фермам з 1 лютого знизили ціну на 0,5-1 грн/кг, тобто діапазон цін на екстрагатунок опустився до 14,0 — 13,5 грн/кг.", — зазначила голова асоціації.

"Крім того, окремі заводи скоротили обсяг закупівлі молока — через наслідки перебоїв енергопостачання, труднощі зі збутом готової продукції, тиском імпортної "молочки в торгівельних мережах", – розповіла вона.

Вона нагадала, що тренд на здешевлення молочної сировини і продуктів її переробки є глобальним — в галузі продовжується найбільша за останні 30 років криза, яка накрила ключові молочні регіони — Європу, Америку, Нову Зеландію.

Відновлення попиту на тваринні і молочні білки очікується лише у вересні-жовтні 2026 року, тому деякі українські малі та середні ферми думають про тимчасову зупинку роботи.

"Деякі господарства кажуть нам, що чекають до березня: якщо з ринку не буде позитивних сигналів про відновлення, то будуть приймати рішення про те, щоб не сіяти кукурудзу на силос, догодовувати худобі залишки кормів 2025 року і припиняти роботу молочної ферми", — підкреслила Лавренюк.

Про збитки через низькі закупівельні ціни на сире молоко розповідає також Дмитро Соломаха, директор СТОВ "Перемога" в Черкаській області. За його даними, з 1 лютого сире молоко закуповуватиметься за 14,0 грн/кг (€0,27/кг) без ПДВ за молоко жирністю 3,6% і білком 3,0%.

"Для прикладу, весь 2025 рік середня ціна складала €0,36-0,4/кг. В умовах роботи на генераторах і високих цін на корми собівартість виробництва 1 кг молока на 1 лютого — 15,30 грн/кг (€0,36-0,4/кг). "Перемога" щодня має збиток: 1,3 грн * 27 тис. грн = 36 тис. грн. За лютий буде близько 1 млн грн збитку", — цитує його Latifundist.com.

Натомість тенденція на зниження закупівельних цін до рівня 12 грн/кг без ПДВ продовжується, додає він. За такої ціни сирого молока збитки господарства виростуть втричі — до 90 тисяч гривень щодня, або майже три мільйона гривень на місяць.

Через збитки керівник планує швидко приймати важкі рішення, серед них – переглянути витрати та відкласти всі інвестиції, що не знижують собівартість молока, збільшення навантаження на працівників без підвищення зарплат, частина колективу має піти в відпустку за свій рахунок або змінити спеціалізацію.

Також серед варіантів – зупинити кредитування, а оплату ТМЦ здійснювати з тих коштів, які є на рахунку та вибраковка хворих та малопродуктивних корів і телят.

За прогнозом, відновлення цін на молоко буде в третьому кварталі 2026 року, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Середня закупівельна ціна молока станом на 20 січня становила 14,35 грн/кг без ПДВ, що на 85 коп. менше відносно попереднього місяця.

Станом на 9 грудня середня закупівельна ціна молока в Україні становила 15,80 грн/кг без ПДВ, що на 1,15 грн менше відносно попереднього місяця.

Україна у грудні експортувала 10,38 тис. т молочних продуктів на суму 25,92 млн дол. Натуральні обсяги експорту скоротилися на 0,3%, а грошова виручка скоротилася на 6% відносно листопада. Відносно грудня 2024 року обсяги експорту виросли на 44%, а виручка збільшилася на 51%.

Спілка молочних підприємств України раніше прогнозувала, що молочні тваринні ферми у 2025 році дадуть на 200 тисяч молока більше, ніж минулого, а надходження молока на переробку перевищать 3,6 млн тонн проти 3,2 млн тонн у 2024 році.

Також повідомлялося, що попри стабільний попит, українські виробники змушені скорочувати випуск сирів через посилення конкуренції з дешевшим імпортом із ЄС. Всередині жовтня для українських сироварів ситуація на внутрішньому ринку продовжувала погіршуватись. Експерти прогнозували, що у четвертому кварталі очікується подальше скорочення виробництва.

Читайте також: Виробники накопичили тисячі тонн масла на складах. Чи дістануться вони магазинів?