В июле Украина увеличила экспорт "молочки", но заработала меньше

В июле Украина увеличила экспорт молочных продуктов, но выручка за отгруженные товары сократилась.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

В июле было экспортировано 12,58 тыс. т молочных продуктов на сумму 41,83 млн долл. Относительно июня натуральные объемы экспорта увеличились на 2%, а по сравнению с июлем 2024 года выросли на 21%.

Экспортная выручка сократилась на 8% относительно июня, но выросла на 63% относительно июля 2024 года, говорится в сообщении.

Главными экспортными категориями в июле, по данным ассоциации, были мороженое (24%) масло сливочное (23%), молоко и сливки сгущенные (21%) сыры (13%).

В течение января-июля Украина экспортировала 83,33 тыс. т (+16%) молочных продуктов на сумму 266,79 млн долл. (+57%), указано в сообщении.

Сокращение выручки за поставленное сливочное масло на фоне ослабления мировых цен на товар, отмечает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

С другой стороны молокоперерабатывающие предприятия стремятся отгрузить как можно больше готовой продукции в ЕС без пошлин до исчерпания квот, добавляет он.

"В июне 2025 года Еврокомиссия отменила автономные торговые меры (АТЗ) и возобновила квоты и пошлины на украинскую молочную продукцию. В дальнейшем Украина и ЕС пересмотрели торговое соглашение, согласовав новые квоты на экспорт украинской молочной продукции при условии постепенного перехода к стандартам ЕС до 2028 года", - напоминает он.

Но новый документ пока не подписан. Экспорт молочных продуктов из Украины в ЕС вероятно приостановится с 15 августа из-за исчерпания квот, если не заработают новые правила торговли, говорится в сообщении.

На экспорт перерабатывалось около 20% молока-сырья, и после исчерпания квот ЕС готовая продукция будет накапливаться на складах, прогнозирует аналитик.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 5 августа средневзвешенная цена трех сортов молока составляла 16,62 грн/кг без НДС, что на 70 коп. больше относительно предыдущего месяца.

Во второй половине июля закупочные цены на молоко выросли из-за дефицита молока-сырья и высокий экспортный спрос на биржевые товары.

Изменения закупочных цен на сырье могут привести к тому, что производители свежих молочных продуктов повысят цену на свою продукцию.