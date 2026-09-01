У Криму зерно продають нижче собівартості – ЗМІ

Урожай зернових культур, зібраний аграріями в анексованому Росією Криму, опинився під загрозою: місцеві аграрії продають зерно нижче собівартості.

Про це пише медіа "Крим.Реалії".

За даними окупаційного міністерства сільського господарства Криму, цього року на півострові планують зібрати понад два мільйони тонн зерна, але попит виявився незьким, а місцеві елеватори можуть прийняти лише частину врожаю.

"Таку кількість зерна, яку ми виробляємо, ми самі не споживаємо — у нас уже утворився дуже значний профіцит", – зазначили у відомстві.

"Зібравши врожай і витративши на це більше ресурсів, ніж зазвичай, сільськогосподарські підприємства зіткнулися з новою проблемою — їхнє зерно не користується попитом серед оптових покупців. А ті, хто готовий придбати зерно, пропонують за нього ціну нижче собівартості", – розповів один із кримських агрономів.

Власник великого сільгосппідприємства "Зеленогорск" Олег Зубков заявив, що собівартість кілограма пшениці цього року становить 12–15 рублів, тоді як продати її вдається іноді лише за 10 рублів.

"Цього року ціна на зерно є абсолютно неадекватною. Собівартість цього зерна висока, а за кілограм пшениці платять навіть не 6–8 рублів", – пожалівся власник агропідприємства на окупованому півострові.

Додатково ситуацію ускладнюють дефіцит пального, проблеми з логістикою та регулярні відключення електроенергії, через які зупиняється робота зернотоків.

Окупаційна влада обіцяє аграріям допомогу у фінансуванні логістики, пролонгацію кредитів і коригування лізингових платежів.

За словами одного з кримських фермерів, через нинішню ситуацію деякі аграрії вже відмовляються сіяти озимі культури, оскільки не бачать економічного сенсу.

"Ті фермери, які не стали збирати врожай на своїх полях через високі ціни на паливо та проблеми з логістикою, а таких не мало, тепер не несуть додаткових витрат. А ми, які зібрали врожай і залазили в борги, тепер мучимося, не знаючи, що робити далі", – розповів інший фермер.

Тим часом у Росії ціни на пшеницю та ячмінь досягли найнижчих з 2024 року рівнів на тлі українських ударів по логістичних центрах. Зупинка роботи портів та порушення судноплавства у Азово-Чорноморському басейні призвело до зриву експорту зерна, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.

Російські експортери зерна почали перенаправляти поставки з Чорного та Азовського морів до Балтики після українських атак на портову інфраструктуру та судна.

Раніше повідомлялося, що російські чиновники пропонують оснастити комерційний флот кулеметами та ракетними установками, щоб захистити експортні вантажі від атак українських дронів, витрати на захист лягають на трейдерів та судновласників.

Раніше повідомлялося, що російські судновласникам стали відмовляти в страхуванні військових ризиків на тлі значної кількості атак українських безпілотників в Чорному та Азовському морях.