Експорт кукурудзи з України впав майже на 85%

Експорт кукурудзи скоротився на 85% через блокаду портів

З 1 по 27 серпня Україна експортувала майже 1,73 млн тонн агропродукції проти 3,29 млн тонн за аналогічні 27 днів липня. Зокрема експорт кукурудзи скоротився на 84,3% – до 190 тис. тонн.

Про це повідомила компанія Spike Brokers у щотижневому огляді ринку

Фізичний обсяг за місяць скоротився на 1,56 млн тонн, або на 47,5%.

У грошовому вимірі різниця помітно менша: за 27 днів серпня становив 1,06 млрд дол. проти 1,42 млрд дол. у липні – скорочення на 25,6%. Фізичний тоннаж зменшився майже вдвічі, тоді як валютна вартість – приблизно на чверть.

Основний внесок у скорочення експорту дають зернові.

Сукупний експорт пшениці, кукурудзи та ячменю знизився з 2,43 млн тонн у липні до 740 тис. тонн у серпні – на 69.5%. Їхня частка в загальному агроекспорті звузилася з 73,9% до 42,9%.

Пшениці відвантажено 486,6 тис. тонн (-49,8%), кукурудзи – 190,7 тис. тонн (-84,3%), ячменю – 62,6 тис. тонн (-74,5%). Саме відсутність липневих обсягів кукурудзи є найбільшим окремим фактором падіння загального тоннажу.

Ріпак та перероблені продукти

Водночас показники ріпакового комплексу в серпні різко зросли. Експорт насіння ріпаку досяг 255,2 тис. тонн проти лише 11,8 тис. т за 27 днів липня. Частка ріпаку в загальному експорті піднялася з 0,4% до 14,8%.

Ріпакової олії Україна відвантажила 69,4 тис. тонн проти 15,2 тис. тонн місяцем раніше – у понад 4,5 раза більше.

Експорт перероблених продуктів скоротився, але значно менше, ніж зерна.

Три основні рослинні олії – соняшникова, ріпакова та соєва – дали 234 тис. тонн, лише на 16,7% менше, ніж у липні. Макухи соняшникової та соєвої – 153,8 тис. тонн, або -6,4%.

Усередині групи різниця суттєва: соняшникова олія скоротилася до 131.3 тис. т (-42.5%), тоді як соняшниковий шрот зріс до 83.1 тис. т (+28.0%).

Географія та засоби експорту

Змінилася й географія експорту. У серпні найбільшими напрямками за фізичним обсягом стали Німеччина – 195,7 тис. тонн, Італія – 159,7 тис. тонн, Польща – 151,9 тис. тонн, Нідерланди – 147,2 тис. тонн та Іспанія – 125,3 тис. тонн.

У липні ж перше місце займала Туреччина з 544,8 тис. тонн – у серпні її обсяг скоротився на 79%, до 114 тис. тонн. Німеччина, навпаки, збільшила приймання української продукції приблизно в 4 рази – значною мірою завдяки ріпаку.

Крім того, з початку серпня інтенсивність автомобільних перевезень зросла на 11,3%, а залізничні перевезення зерна впали на 42%.

Водночас це падіння обґрунтоване зниженням активності поїздів у напрямку портів через їхню блокаду – вона впала на 95,5% порівняно з липнем.

У напрямку кордону активність, навпаки, зросла у 2,4 раза.

Нагадаємо:

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що якщо уряд не підтримає фінансову стійкість аграріїв, існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5–7 млн га.

Раніше Висоцький казав, що тривала блокада українських портів може призвести до подорожчання агропродукції на світовому ринку до 30%.