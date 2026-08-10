У Севастополі знову продаватимуть паливо лише за QR-кодами

У тимчасово окупованому Севастополі знову продаватимуть паливо за QR-кодами – система діятиме, "допоки запаси не дозволять продавати паливо без обмежень".

Про це пише "Кримський вітер".

У Севастополі знову продаватимуть паливо за QR-кодами, заявив російський голова міста Михайло Развозжаєв.

"Завтра повертаємо систему QR-кодів. Вона буде діяти, допоки запаси не дозволять продавати паливо без обмежень. Це буде стосуватися не преміальних марок: 92, 95 і ДТ", – заявив він.

Развозжаєв також додав, що АЗС "АТАН" не дотримується домовленостей щодо зниження ціни на АІ-92 – бензин цієї марки або не продають, або відпускають за завищеними цінами.

З початку червня військові та енергетичні об'єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму та Севастополі піддаються найбільш масованим атакам ЗСУ за весь час повномасштабної війни.

Щодня з'являються повідомлення про нові уражені цілі, тож у тимчасово окупованому Криму через дефіцит пального обмежили продаж бензину цивільним особам, нагадує "Кримський вітер".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Повідомлялося, що в Криму ускладнюється ситуація з енергопостачанням через удари Сил оборони по об'єктах енергетики: регіони регулярно залишаються без світла, іноді на кілька днів, у більшості немає навіть графіків відключень.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.

Також повідомлялося, що Крим випав з числа десяти найпопулярніших туристичних напрямків Росії: на півострові поглиблюється паливна криза, яка призводить до скасування готельних бронювань.

У Криму липень позначився тривалим блекаутом, дефіцитом пального, подорожчанням бензину та продуктів і закриттям закладів громадського харчування, але Росія використовує це і як важіль додаткового тиску на місцеве населення, розповіли у Головному управлінні розвідки України.