У Києві виявили чергову самовільну забудову біля Дніпра – цього разу на Оболоні

У Києві підприємицю судитимуть за самовільне будівництво на комунальній землі у затоці Дніпра на Оболоні – там були споруджені бесідки та інші споруди.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо фізичної особи-підприємця за обвинуваченням у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці у затоці "Собаче гирло" на Оболоні", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що ФОП зайняла частину земельної ділянки водного фонду, без дозволів розмістивши на ній дерев'яні та металеві бесідки, огорожу та інші допоміжні споруди.

Площа самовільно зайнятої земельної ділянки, що перебуває в межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги затоки Дніпра "Собаче гирло", становить 0,1480 га, зазначили у прокуратурі.

"Ця земельна ділянка належить до земель водного фонду, перебуває у комунальній власності та має використовуватися виключно для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, що передбачено її цільовим призначенням", – говориться у повідомленні.

Згідно з законодавством, на ділянках, розташованих в межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги річок, забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних споруд.

У прокуратурі зазначають, що вживають "заходи для звільнення земельної ділянки від самовільно встановлених споруд". Досудове розслідування проводилось Національною поліцією.

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