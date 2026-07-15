Постачання тютюну до підпільних цехів: на Закарпатті судитимуть депутата

Прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно депутата і ще трьох осіб: їх звинувачують у незаконному обігу тютюну на території двох областей.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

"Закарпатською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальні акти стосовно чотирьох осіб, які обвинувачуються у незаконному обігу тютюну на території Закарпатської та Івано-Франківської областей", – говориться у повідомленні.

Серед обвинувачених – депутат Великоберезької сільської ради Берегівського району, приватний підприємець та двоє місцевих мешканців.

Слідством встановлено, що упродовж 2023–2026 років депутат незаконно вирощував тютюн на власній земельній ділянці без необхідних дозволів.

Після збору врожаю листя висушували, зберігали у спеціальному приміщенні та продавали поштовими службами до Івано-Франківської області. За оперативними даними, потім тютюн використовували у підпільному виготовленні сигарет, а в окремих випадках продавали безпосередньо людям.

Кошти зараховувались на особисті банківські рахунки обвинувачених, розповіли у прокуратурі.

Ще один підозрюваний підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну та використовував підприємство і його ліцензії для прикриття незаконного транспортування і продажу тютюну. Двоє інших обвинувачених - місцеві мешканці.

"Під час обшуків у квітні цього року на місцях зберігання тютюну виявлено та вилучено понад 8,3 тонни висушеного листя орієнтовною вартістю близько 3,3 млн грн", – говориться у повідомленні.

У залежності від скоєного обвинуваченим інкриміновано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну та легалізація (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснювали детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області, оперативний супровід - УСР у Закарпатській області.

Нагадаємо:

Раніше на Волині детективи БЕБ викрили підпільне виготовлення тютюну для кальяну та вилучили продукції на понад 8 мільйонів гривень.

У Чернівецькій області припинили схему незаконного переміщення сигарет без марок акцизного податку через кордон.

Голова БЕБ Олександр Цивінський повідомляв, що Бюро економічної безпеки викрило наймасштабнішу підпільну тютюнову фабрику за весь час своєї роботи, маючи на увазі фабрику у Чернівцях.