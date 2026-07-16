Переплата мільйонів гривень за рейки: посадовці "Київпастрансу" отримали підозри

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцям КП "Київпастранс" та директору підприємства-постачальника: за трамвайні рейки переплатили 9,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру посадовцям КП "Київпастранс", які закуповували трамвайні рейки за завищеними цінами.

Встановлено, що з квітня 2024 року по березень 2025 року КП "Київпастранс" в особі відокремленого підрозділу "Служба колії" проведено низку закупівель трамвайних рейок у заздалегідь визначеного постачальника за завищеними цінами.

Для цього тендерну документацію прописали під товари конкретного виробника, чим обмежили кількість потенційних учасників закупівлі.

За результатами експертиз встановлено, що внаслідок таких угод бюджету міста Києва завдано матеріальну шкоду на загальну суму 9,6 млн грн.

Дії посадовця КП "Київпастранс", який укладав угоди, кваліфіковано як розтрата бюджетних коштів в інтересах заздалегідь визначеного суб'єкта господарювання шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Дії посадовиці КП "Київпастранс", відповідальної за моніторинг цін, кваліфіковано як пособництво розтраті коштів, вчинене повторно за попередньою змовою групою.

Директору підприємства, яке постачало КП "Київпастранс" рейки за завищеною ціною, повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводять слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НПУ.

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