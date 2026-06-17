Київська прокуратура вимагає знести ресторан біля Дніпра

Прокуратура міста Києва звернулася до господарського суду з позовом: вимагає знести самочинно збудований біля річки Дніпро ресторан.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про усунення перешкод столичній громаді у користуванні комунальною земельною ділянкою шляхом звільнення ділянки від самочинно збудованого ресторану, реєстрацію права власності на який прокуратура також просить скасувати.

Йдеться про земельну ділянку площею майже 0,5 га орієнтовною вартістю у 33 млн грн по вул. Малоземельній у Дарницькому районі міста Києва. Ця ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

"Відповідно до вимог земельного та водного законодавства, такі землі належать до земель водного фонду та є складовою екологічної мережі України, відносно них встановлено особливий режим використання та обмеження щодо забудови", – зазначили у прокуратурі.

На земельній ділянці без належних правових підстав розміщено будівлю площею майже 450 кв. м, яка використовується як ресторан.

Київська міська рада рішень про передачу земельної ділянки у власність або користування будь-яким фізичним чи юридичним особам не приймала, а речові права на земельну ділянку у встановленому законом порядку не оформлювалися.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати незаконну реєстрацію права власності на нерухомість та усунути перешкоди власнику землі у користуванні ділянкою шляхом знесення самочинно зведеної будівлі.

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