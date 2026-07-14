Київ передумав перераховувати до держбюджету 1,25 мільярди гривень: яка причина

Сьогодні Київрада має ухвалити, необхідні для оперативного втілення заходів Плану стійкості, які впроваджує столиця, у тому числі – внесення змін до бюджету міста.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

За його словами, зміни полягають в тому, що 1,25 млрд грн, які місто в травні цього року передбачило передати з місцевого в Державний бюджет, повернуться в бюджет столиці.

Їх спрямують на роботи, які здійснює "Київтеплоенерго", на роботи з побудови резервної системи теплопостачання, інші критично важливі заходи для стійкості Києва.

"Ці кошти ми виділяли як частину домовленостей з державою про розподіл зон відповідальності у втіленні Плану стійкості столиці. Однак Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, через свої бюрократичні перепони, не може освоїти ці кошти", – написав Кличко у Телеграм.

"А значить – створення резервної системи теплопостачання столиці доведеться здійснювати самотужки. На жаль, втративши час", – зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше КМДА звернулася до уряду з проханням спростити процедури закупівель у межах виконання плану стійкості: столичні чиновники стверджують, що без цього окремі заходи плану можуть бути виконані із запізненням.