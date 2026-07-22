У Києві викрили оборудку на захисті енергетичного об’єкта

У Києві директору приватного товариства правоохоронці вручили підозру у заволодінні грошима, виділеними на реконструкцію та захист одного з об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, а також Національна поліція

"Керівник підрядної фірми отримав від замовника авансовий платіж на будівництво антидронового захисту для одного з об'єктів. Втім, жодних робіт підприємство не виконало", – розповіли у поліції.

За даними слідства, у листопаді 2024 році між державним підприємством енергетичного сектору та приватним товариством було укладено договір на виконання робіт із реконструкції одного з об'єктів енергетичної інфраструктури та влаштування його фізичного захисту.

Відповідно до умов договору, підряднику перерахували за проведення робіт авансовий платіж у розмірі майже 68 млн грн. При цьому гроші надавались під гарантію одного із банків.

"Відповідно до умов договору, замовник мав перерахувати підряднику аванс у розмірі близько 80% від вартості робіт за умови надання банківської гарантії", – повідомила поліція.

Скориставшись цим механізмом, фігурант отримав майже 68 мільйонів гривень авансового платежу, хоча, як встановило слідство, фактично не мав наміру виконувати взяті на себе зобов'язання.

За версією слідства, директор товариства, діючи за попередньою змовою з іншими особами, ще до укладення договору мав умисел на заволодіння грошима, не плануючи виконувати роботи.

"Надалі кошти, отримані як аванс, були виведені з рахунків шляхом проведення низки фіктивних операцій, спрямованих на приховування подальшого руху грошей та створення видимості їх правомірного використання. Свої ж зобов'язання перед замовником робіт підрядник не виконав", – кажуть правоохоронці.

Внаслідок таких дій енергетичному підприємству було завдано збитків на суму майже 68 млн грн, що є особливо великим розміром.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.

Наразі вирішується питання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі завданих збитків.

Встановлюються інші особи, причетні до заволодіння грошами, виділеними на роботи на енергетичному об'єкті.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Нацполіції у м.Києва за оперативного супроводу СБУ.

Нагадаємо:

Раніше детективи БЕБ вручили підозру посадовцю, який підписав договір на будівництво модульних укриттів для працівників двох теплоелектроцентралей, які виявилися непридатними для використання.

Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа 47 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти та військових об'єктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині, розкрадання ще на 34 млн грн виявили у Чернівецькій та Полтавській областях.

У Херсоні до суду передано справу директора будівельної компанії, яка реконструювала укриття для медзакладу і безпідставно отримала з бюджету понад 6,5 млн грн, завищивши обсяги робіт і вартість матеріалів.

У Харкові викрили багаторічну розтрату коштів міського бюджету на суму майже 7 млн грн. Під підозрою опинилися колишній гендиректор та перший заступник харківського комунального підприємства.

Раніше працівнику одного зі столичних університетів повідомили про підозру за фактом пособництва в заволодінні грошима, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках. Університету завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.