САП та НАБУ завершили слідство щодо посадовця Укрзалізниці, який просив хабар

Прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно посадовця департаменту АТ "Укрзалізниця", підозрюваного у проханні та одержанні неправомірної вигоди за сприяння в демонтажі або перенесенні залізничної колії.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно заступника директора департаменту з питань екологічної безпеки Департаменту безпеки руху, охорони праці та екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця".

Детективи Національного антикорупційного бюро за дорученням прокурора САП розпочали відкривати стороні захисту матеріали справи для ознайомлення, говориться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що в кінці 2025 року посадовець "висловив прохання представнику суб'єкта господарювання, що спеціалізується на видобутку граніту та виробництві щебеневої продукції, щодо надання неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. доларів США за демонтаж або перенесення залізничної колії, яка заважала підприємству здійснювати подальшу господарську діяльність".

У квітні посадовця Укрзалізниці після отримання неправомірної вигоди в сумі сто тисяч доларів було затримано.

Нагадаємо:

Прокуратура повідомила про підозру директору філії АТ "Укрзалізниця": маніпулюючи умовами аукціону, він забезпечив вигідні умови для окремих приватних компаній, а сама державна компанія відповідно недоотримала 48 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що перед судом постануть четверо учасників групи, яка заволоділа понад 15 млн грн на закупівлі ремонтно-будівельних матеріалів для АТ "Укрзалізниця".

Раніше прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника гендиректора вагоноремонтного заводу, який завдав "Укрзалізниці" 2,5 мільйона гривень збитків.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чотирьох осіб у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця".

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 10 учасників організованої групи, причетних до заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн.