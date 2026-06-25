Укриття для дітей та військових: правоохоронці викрили розкрадання на десятки мільйонів гривень

Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа 47 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти та військових об'єктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині, розкрадання ще на 34 млн грн виявили у Чернівецькій та Полтавській областях.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, тендери підлаштовували під підконтрольні компанії, постачали конструкції, що не відповідали державним стандартам, використовували підроблені сертифікати та обходили обов'язкові процедури контролю.

Схему викрили під час моніторингу державних закупівель. Підозри повідомлено чотирьом учасникам організованої групи та шістьом посадовцям органів місцевого самоврядування, службова недбалість яких дала змогу реалізувати злочинний план.

"Аналогічні факти розкрадання бюджетних коштів під час будівництва та закупівлі укриттів для закладів освіти також викрито у Чернівецькій та Полтавській областях. Збитки державі за цими двома регіонами становлять ще 34 млн грн", – розповіли у прокуратурі.

Таким чином, лише за нещодавно викритими фактами загальна сума збитків сягає 81 млн грн.

Це кошти, які мали забезпечити безпеку, але були витрачені на споруди, що не відповідали встановленим вимогам і не мали жодного практичного значення, зазначили у Офісі генерального прокурора.

"Під час війни укриття мають рятувати життя. Натомість окремі посадовці та підприємці перетворили їх на спосіб незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів. Красти на безпеці людей під час війни – один із найцинічніших злочинів", – наголосив Кравченко.

Генпрокурор запевнив, що відповідальність нестимуть усі, хто організовував ці схеми, погоджував документацію, підписував акти або свідомо закривав очі на порушення.

Слідство триває. Встановлюємо всі обставини злочинів та повне коло причетних осіб.

Нагадаємо:

У Херсоні до суду передано справу директора будівельної компанії, яка реконструювала укриття для медзакладу і безпідставно отримала з бюджету понад 6,5 млн грн, завищивши обсяги робіт і вартість матеріалів.

У Харкові викрили багаторічну розтрату коштів міського бюджету на суму майже 7 млн грн. Під підозрою опинилися колишній гендиректор та перший заступник харківського комунального підприємства.

Раніше працівнику одного зі столичних університетів повідомили про підозру за фактом пособництва в заволодінні грошима, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках. Університету завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.