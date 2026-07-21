Масштабні оборудки у медзакупівлях: правоохоронці завершили розслідування

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, члени якої організували масштабне розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання (понад 300 представників компаній) створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних йому компаній та службових осіб Національного інституту раку (НІР), говориться у повідомленні.

Схема передбачала кілька етапів забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних компаній у публічних закупівлях медичного обладнання для НІР.

Зокрема, йшлося про визначення НІР розпорядником бюджетних коштів, встановлення повного контролю за процесом закупівель, проведення формального (удаваного) аналізу ринку медичного обладнання та створення умов для відхилення пропозицій непідконтрольних учасників тендерів.

"Для заволодіння якомога більшою сумою коштів під час реалізації медичного обладнання його вартість унаслідок діяльності злочинної організації штучно збільшувалася подекуди у 3–4 рази порівняно з початковою ціною: до ланцюгів постачання вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо", – розповіли у НАБУ.

Це підтверджено низкою доказів, зібраних правоохоронними органами з 14 країн світу, які були залучені до розслідування в межах міжнародного співробітництва.

Упродовж 2021–2022 років під час закупівель медичного обладнання за кошти загального фонду, виділені з державного бюджету в межах проєкту "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР", учасники оборудки заволоділи коштами в особливо великих розмірах, стверджує слідство.

"За результатами проведення значного обсягу слідчих дій уже після викриття злочинної організації, зокрема низки додаткових експертиз, встановлено, що загальна сума коштів, якими заволоділи члени злочинної організації, становить понад 241 млн грн", – говориться у повідомленні.

Під час подальшого досудового розслідування детективи та прокурори встановили, що члени злочинної організації не обмежилися вчиненням лише цього злочину.

Наприкінці 2021 року вони розробили схему заволодіння бюджетними коштами спеціального фонду в сумі 16,9 млн грн. Проте з незалежних від них причин цей умисел не був доведений до кінця, зазначили у НАБУ.

Нагадаємо:

Раніше поліція за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомила про підозру п'ятьом особам, причетним до заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтні роботи у Всеукраїнський лікувально-реабілітаційний центр "Циблі".