Непридатні укриття на теплоелектроцентралях: посадовцю вручили підозру

Детективи БЕБ вручили підозру посадовцю, який підписав договір на будівництво модульних укриттів для працівників двох теплоелектроцентралей, які виявилися непридатними для використання.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Модульні укриття, які мали забезпечити захист працівників двох теплоелектроцентралей, виявилися непридатними для використання. Через їх закупівлю підприємство у сфері теплопостачання втратило понад 6,8 млн грн", – говориться у повідомленні.

Досудове розслідування щодо посадовця підприємства завершили детективи територіального управління БЕБ у Львівській області.

Слідством встановлено, що тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора підприємства, "діючи умисно та всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для сторонньої компанії уклав прямий договір на постачання модульних укриттів".

При цьому посадовець достовірно знав, що запропоновані модульні укриття не відповідають установленим технічним вимогам і не можуть використовуватися як захисні споруди за призначенням, стверджує слідство.

Незважаючи на це, він підписав договір, забезпечив прийняття поставленої продукції та її повну оплату за рахунок коштів підприємства.

Загальна вартість закупівлі становила понад 6,8 млн грн. Висновками судових експертиз підтверджено, що поставлені модульні споруди є непридатними для використання як захисні укриття.

Таким чином підприємство витратило понад 6,8 млн грн на споруди, які не могли виконувати своє основне призначення – забезпечити захист працівників теплоелектроцентралей під час роботи на об'єктах критичної інфраструктури.

На підставі зібраних детективами БЕБ доказів посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

"Підозрюваний своєї вини не визнав, завдані збитки не відшкодував. Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду", – говориться у повідомленні.

Оперативний супровід здійснювали співробітники управління Служби безпеки України у Львівській області. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.

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