Шахрайство у великих розмірах: двом мешканцям Дніпропетровщини повідомили про підозру

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури двом мешканцям області повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах: обіцяли потерпілому великі заробітки від постачання вугілля для одного з великих промислових підприємств Кривого Рогу.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів і шукає можливості для інвестування", – говориться у публікації.

"Вони запропонували вкласти гроші у нібито постачання вугілля та закупівлю арматури для одного з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Для переконливості запевняли, що мають необхідні зв'язки, зокрема посилалися на підтримку так званого "смотрящого" за містом, і обіцяли високі прибутки", – розповіли у прокуратурі.

Повіривши обіцянкам, потерпілий передав спочатку 150 тис. євро, а згодом ще 450 тис. євро. Для створення видимості законності оборудки підозрювані використовували підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн ЄС.

Упродовж жовтня–грудня 2022 року, за версією слідства, вони заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тис. євро.

Організатор схеми вже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження, де його підозрюють у заволодінні майже 7 млн грн коштів іноземних компаній, розповіли у прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, комп'ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль. Наразі вирішується питання про обрання другому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

Раніше у Кривому Розі правоохоронці викрили шахрая, який за допомогою фіктивної зарубіжної компанії-посередника з торгівлі металургійною продукцією ошукав іноземні компанії майже на сім мільйонів гривень.

Раніше Кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян Сполучених Штатів Америки на понад 500 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що агробізнесмен та ексдепутат Хмельницької облради отримав у банках кредити на 185 мільйонів гривень, не повернув їх і переховується за кордоном.

В Україні викрили шахраїв, як створили фіктивні агропідприємства, отримали від іноземних покупців завдаток по 30% від суми укладених контрактів і не поставили жодної продукції.