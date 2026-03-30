У Києві викрили масштабну схему незаконного оформлення авто

У Києві викрито організовану групу, яка використовувала доступ до бази даних Міністерства внутрішніх справ для незаконного оформлення автомобілів і за рік заробила близько 6,5 мільйона гривень.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, організатори створили мережу підконтрольних фірм, які формально надавали послуги комісійного продажу авто.

Ці підприємства оформлювали на підставних осіб, що офіційно отримували доступ до бази МВС і кваліфіковані електронні підписи. Надалі ці доступи передавали організаторам, які від їх імені здійснювали операції в системі.

Клієнтами були автовласники, які хотіли оформити купівлю-продаж із порушенням закону, розповідає прокуратура.

Через підконтрольні компанії вони укладали договори без фактичної присутності сторін (зокрема, коли хтось перебував за кордоном) та оформлювали авто, що перебувають у розшуку.

Учасники групи легалізували транспорт із підробленими документами та занижували вартість авто через фіктивні оцінки.

"Такі послуги надавались у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях і становили від 3000 до 10 000 грн, в залежності від того, наскільки проблемні документи мало авто", – говориться у повідомленні.

За попередніми даними, з січня 2025 року організатори заробили близько 6,5 млн грн, залучивши до діяльності понад 50 осіб у різних регіонах.

Правоохоронці провели 48 обшуків. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 12 особам.

