Прокуратура вручила підозру шахраю, який привласнив 20 мільйонів гривень агропідприємства

Київська прокуратура повідомила про підозру шахраю, який підробив документи одного з аграрних підприємств і разом зі спільниками заволодів 20 мільйонами гривень цього підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 32-річному мешканцю Дніпропетровської області, що сприяв заволодінню грошима одного з аграрних підприємств, підробивши документи його керівника", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що товариство уклало з іншим підприємством договір про продаж сої і мала отримати оплату на рахунок.

"Однак коштами за продаж сої вирішили заволодіти інші особи, які для цього підробили паспорт директора аграрного підприємства, що продавало сою, та надалі відкрили інший рахунок в банку", – розповіли у прокуратурі.

Внаслідок цього на фіктивний рахунок перерахували майже 20 млн гривень, які потім організатори схеми перерахували на рахунки інших юридичних осіб.

Чоловіку, який видавав себе за директора аграрного підприємства, використовуючи його підроблений паспорт зі своїм фото для відкриття рахунку, повідомлено про підозру.

"Також арештовано 3,5 млн гривень, якими організатори шахрайства не встигли скористатися", – говориться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським УП ГУНП в м. Києві. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.

