Заволодіння "загубленим" причалом "Укрзалізниці": у Києві судитимуть підприємців

Підприємці поруч з причалом збудували базу відпочинку

У Києві судитимуть двох підприємців, які незаконно заволоділи річковим причалом "Укрзалізниці" у Дніпровському районі столиці та збудували поруч із ним базу відпочинку.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Як встановило слідство, підозрювані - директори двох будівельних компаній. Причал фактично перебував у власності АТ "Укрзалізниця", однак обліковувався як загублений актив і знаходився на зберіганні у підконтрольній фігуранту компанії.

Підозрювані незаконно зареєстрували право власності на причал та поряд збудували базу відпочинку з лазнями, яка тривалий час працювала.

Наразі суд наклав арешт на базу відпочинку.

За даними слідства, внаслідок дій підозрюваних АТ "Укрзалізниця" отримало збитків на суму понад 1,25 млн грн.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт стосовно двох підприємців скеровано до суду.

