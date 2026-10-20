У Києві уламки російського БпЛА впали на залізницю

У Києві уламки збитого російського БпЛА впали на залізничні колії.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на залізничні колії. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце", – написав він у Телеграм.

У тому ж районі столиці БпЛА поцілив в верхній поверх будівлю медзакладу. Є часткове руйнування даху. Екстрені служби вже працюють на місці, повідомив Кличко.

Нагадаємо:

20 жовтня російські війська атакували склади у передмісті Дніпра, внаслідок чого троє людей дістали поранення. 27-річного чоловіка з опіками госпіталізували у важкому стані.

У ніч на 20 жовтня російські загарбники атакували Волинську область реактивними "шахедами", внаслідок чого постраждала енергетика і бізнес.

Росіяни атакували гіпермаркет "Олді" у Житомирі: магазин тимчасово не працює.

На Донеччині внаслідок російської авіаційної атаки на Краматорськ загинули троє працівників однієї з теплопостачальних організацій міста.