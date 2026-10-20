Росіяни скинули авіабомби на Краматорськ: загинули тепловики

На Донеччині внаслідок російської авіаційної атаки на Краматорськ загинули троє працівників однієї з теплопостачальних організацій міста.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

"Сьогодні російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Краматорську. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків — 1978, 1984 та 1979 років народження. Усі вони — працівники однієї з теплопостачальних організацій міста", – говориться у повідомленні.

На одній із локацій працівники теплопостачальної організації виконували обхід мереж і перевіряли їхню готовність до опалювального сезону.

"Вони працювали над тим, щоб місто могло пройти зиму, щоб у домівках краматорців було тепло, щоб життя в громаді — тривало", – зазначили у міськраді.

"Росіяни вбили людей, які до останнього залишалися зі своїм містом. Людей, які не покинули Краматорськ і продовжували працювати заради його мешканців навіть тоді, коли сама можливість безпечно виконувати свою роботу щодня перебуває під загрозою", – говориться у повідомленні.

Як уточнили у Асоціації операторів критичної інфраструктури (АОКІ), загинули працівники Краматорської ТЕЦ.

У АОКІ зазначають, що підхід до захисту працівників тепло- та водопостачальних підприємств слід змінювати. У прифронтових регіонах вона має враховувати щоденну загрозу авіаобстрілів та відповідати реальним умовам, у яких працюють теплоенергетики та водники.

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