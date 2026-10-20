Ворог атакував "Епіцентр" у Ковелі

У ніч на 20 жовтня російські загарбники атакували Волинську область реактивними "шахедами", внаслідок чого постраждала енергетика і бізнес.

Про це повідомляє очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

"Як і в попередні дні, ворог продовжує цілити по об'єктах електроенергетики та цивільній інфраструктурі. Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель", – зазначив Романюк.

Зокрема пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами.

Зафіксовано влучання на території "Епіцентру", де постраждали складські приміщення. Загиблих і травмованих немає.

Протягом ночі у області були знеструмлення світла, однак станом на ранок 20 жовтня майже вся Волинська область зі світлом. Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району.

Нагадаємо:

Вночі внаслідок російської атаки на Одещину зазнали пошкоджень обʼєкти енергетики.