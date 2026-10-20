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Росіяни атакували гіпермаркет "Олді" на Житомирщині

Володимир Тунік-Фриз — 20 жовтня, 13:15
Росіяни атакували гіпермаркет Олді на Житомирщині
Росіяни атакували супермаркет у Житомирі
З соцмереж

Через російську атаку магазин "Олді" у Житомирі за адресою вул. Вітрука, 9 тимчасово не працює.

Про це повідомляє магазин у соцмережах.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу", – йдеться у повідомленні.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко зазначив, що протягом ночі й ранку росіяни завдали низку ударів по цивільним об'єктам на території Житомирщини.

Внаслідок ударів пошкоджень зазнали зокрема будівельний супермаркет в Житомирській громаді, а також залізничний вокзал в Овруцькій та колії в Олевській громаді.

Нагадаємо:

У ніч на 20 жовтня російські загарбники атакували Волинську область реактивними "шахедами", внаслідок чого постраждала енергетика і бізнес.

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Житомир

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