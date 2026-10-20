Росіяни атакували гіпермаркет "Олді" на Житомирщині
Росіяни атакували супермаркет у Житомирі
З соцмереж
Через російську атаку магазин "Олді" у Житомирі за адресою вул. Вітрука, 9 тимчасово не працює.
Про це повідомляє магазин у соцмережах.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
"Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу", – йдеться у повідомленні.
Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко зазначив, що протягом ночі й ранку росіяни завдали низку ударів по цивільним об'єктам на території Житомирщини.
Внаслідок ударів пошкоджень зазнали зокрема будівельний супермаркет в Житомирській громаді, а також залізничний вокзал в Овруцькій та колії в Олевській громаді.
Нагадаємо:
У ніч на 20 жовтня російські загарбники атакували Волинську область реактивними "шахедами", внаслідок чого постраждала енергетика і бізнес.