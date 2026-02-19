У Києві слідчі виявили 200 тисяч гривень переплати за одяг для комунальників

У Києві комунальне підприємство за зимовий одяг для комунальників переплатив майже 200 тисяч гривень, відповідальній особі повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва працівнику "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району" м. Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості.

"Встановлено, що підозрюваний, обіймаючи посаду, пов'язану з організацією та проведенням публічних закупівель, не забезпечив належний моніторинг ринкових цін під час закупівлі зимового робочого одягу для працівників підприємства", – говориться у повідомленні.

Надалі було проведено процедуру закупівлі курток, утеплених напівкомбінезонів та зимового взуття за завищеними цінами.

Дії посадовця кваліфіковано як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило істотну шкоду інтересам підприємства.

Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського УП ГУ Нацполіції у м.Києві.

