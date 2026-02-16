ДСНС витратила мільйони на непридатне спорядження: слідчі вручили підозри

На Хмельниччині слідчі виявили закупівлю значної кількості неякісних комплектів захисного спорядження для ДСНС на понад 14 млн грн, наразі підозру вручили начальнику загону.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"На Хмельниччині закупили 1730 комплектів захисного спорядження для ДСНС на понад 14 млн грн, однак вони виявилися неякісними та непридатними для використання", – говориться у повідомленні.

Підозру у зловживанні службовим становищем повідомлено начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення та його заступнику.

За даними слідства, у 2022 році начальник загону призначив свого заступника головою комісії з оборонних закупівель, після чого комісію пееретворили на формальний "механізм прикриття", щоб привласнити бюджетні кошти.

У результаті було придбано 1730 комплектів засобів радіаційного, хімічного та біологічного захисту (костюми, рукавиці, чоботи та транспортні валізи).

"Закуплене посадовими особами порядження не відповідало технічним вимогам і державним стандартам, сертифікатам відповідності і протоколам випробувань. Тобто - критично важливим показникам безпеки", – розповіли у прокуратурі.

Тобто фактично отримані комплекти виявилися непридатними для використання і залишилися невикористаними на складах, стверджує прокуратура.

Посадовцям інкриміновано зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

"Ці комплекти жодного разу не використовувалися і залишилися непотрібним придбанням. Це не лише розтрата бюджетних коштів, але й питання безпеки особового складу під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", – зазначив керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР у місті Хмельницькому за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Слідство триває.

