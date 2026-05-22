Київська влада пояснила, чому проїзд повинен підскочити до 30 гривень

Тариф на разовий проїзд у комунальному транспорті Києва в розмірі 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств у 2025 році.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Зазначається, що розрахунки зроблені з урахуванням зростання цін на промислову продукцію та послуги, витрат на електроенергію та пальне, подорожчання запчастин, ремонтів рухомого складу та необхідності забезпечення конкурентного рівня оплати праці працівників транспортної галузі.

Так, аналіз фактичних витрат підприємств свідчить про суттєвий ріст окремих показників, врахованих у запропонованому тарифі.

Зокрема, витрати на оплату праці та нарахування за електроенергію у столичному метро зросли на 61,7% та 66,9% відповідно.

Витрати КП "Київпастранс" на паливно-мастильні матеріали збільшились на 74,8%, а на ремонт і технічне обслуговування інфраструктури та рухомого складу – на 63,3%.

При цьому обсяги перевезень комунальних транспортних підприємств зменшилися в середньому на 42% порівняно з показниками, врахованими під час останнього перегляду тарифів у 2018 році.

Крім того, з часу останнього перегляду тарифів у 2018 році суттєво змінилися ключові економічні показники, які напряму впливають на собівартість перевезень. Зокрема:

індекс споживчих цін за 2018–2025 роки становить 212,5%, а з урахуванням прогнозу на 2026 рік – 233,5%;

мінімальна зарплата зросла у 2,3 раза – із 3 723 грн у 2018 році до 8 647 грн із 1 січня 2026 року;

середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 раза – з 13 548 грн у 2018 році до 49 381 грн у березні 2026 року;

тариф на електроенергію для транспортних підприємств зріс у 6,6 раза – із 2,25 грн/кВт·год до 14,93 грн/кВт·год;

вартість дизельного пального для КП""Київпастранс" зросла у 3,7 раза – з 24,26 грн/л до 89,42 грн/л (середньомісячна ціна дизельного пального у квітні 2026 року).

У столичних транспортних підприємствах розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік. Так, для проїзду в метро він становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн.

Водночас, зважаючи на соціальну чутливість питання підняття тарифів на проїзд у столиці, при розрахунку вартості разового проїзду в 30 гривень врахували фактичні, а не планові витрати транспортних підприємств у 2025 році.

"Таким чином запропонований тариф на разовий проїзд у 30 грн є лише наближенням до економічно обґрунтованого, оскільки він є нижчим за повний розрахунковий рівень", - йдеться в повідомленні.

Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва коштує 8 грн.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року.

