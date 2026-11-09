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У Києві 80% будинків підключені до опалення – Кличко

Володимир Тунік-Фриз — 9 листопада, 11:14
У Києві 80% будинків підключені до опалення – Кличко
У Києві 80% будинків підключені до опалення
Фото: Pixabay

Станом на ранок 9 листопада вже майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали опалення.

Про це повідомив Київській міський голова Віталій Кличко.

За повідомленням Кличка, будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.

В заклади соціальної сфери тепло розпочали подавати 16 жовтня, за заявками керівників закладів. Наразі в Києві до тепла підключили вже 247 медзакладів, 481 дитсадок і 387 шкіл.

Сумарно понад 80% закладів соцсфери столиці вже отримують тепло.

Нагадаємо:

У Києві опалювальний сезон розпочався 16 жовтня. Перші два тижні тепло давали закладам соціальної сфери (лікарням, школам, садочкам тощо).

Виконавчий комітет Полтавської міської ради підтримав рішення про початок опалювального сезону з 2 листопада.

30 жовтня опалювальний сезон почали у Львові.

Київ тепло
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