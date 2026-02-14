Українська правда
У Києві повернули опалення ще в 400 будинків

Андрій Муравський — 14 лютого, 09:40
У Києві повернули опалення в 400 будинків, які залишилися без тепла після російської атаки 12 лютого.

"У 400 столичних будинків повернули опалення", – повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого. Тоді, нагадаю, без опалення опинилися 2600 житлових будинків", – зазначив він.

Передісторія:

  • Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.
  • Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.
  • Після масованої атаки ворога на Київ 12 лютого ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.
