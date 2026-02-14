У Києві повернули опалення ще в 400 будинків

У Києві повернули опалення в 400 будинків, які залишилися без тепла після російської атаки 12 лютого.

Про це пише УП.

"У 400 столичних будинків повернули опалення", – повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого. Тоді, нагадаю, без опалення опинилися 2600 житлових будинків", – зазначив він.

Передісторія: