У Києві повернули опалення ще в 400 будинків
Pixabay
У Києві повернули опалення в 400 будинків, які залишилися без тепла після російської атаки 12 лютого.
Про це пише УП.
"У 400 столичних будинків повернули опалення", – повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.
"Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого. Тоді, нагадаю, без опалення опинилися 2600 житлових будинків", – зазначив він.
Передісторія:
- Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.
- Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.
- Після масованої атаки ворога на Київ 12 лютого ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.