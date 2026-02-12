Майже три тисячі будинків без тепла після атаки ворога на Київ

Після масованої атаки ворога на Київ, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Комунальники почали відновлювати теплопостачання.

Нагадаємо:

Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.

Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.