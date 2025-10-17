800 тисяч гривень на вітер: прокурори викрили оборудку на реконструкції київського парку

Прокурори повідомили про підозру начальнику відділу КО "Київзеленбуд" та директору підрядної організації, які заволоділи бюджетними коштами під час реконструкції та благоустрою парку "Орлятко" у Солом'янському районі міста Києва.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Приватне підприємство мало виконати роботи з вивезення ґрунту, а працівник комунального об'єднання - проконтролювати обсяги виконаних робіт.

"Натомість директор підрядної організації вніс у документи інформацію про роботи, які фактично не були виконані, отримавши за них понад 800 тис. гривень", – говориться у повідомленні.

Тобто, йдеться про "внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та заволодіння бюджетними коштами".

Службова особа у такому разі зловживає своїм службовим становищем, і зловживання вчинене в умовах воєнного стану.

"Працівника комунального підприємства підозрюють у пособництві вказаним правопорушенням", – додає прокуратура.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюють слідчі СУ ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу УСР ДСР НПУ.

