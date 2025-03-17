Розкрадання мільйонів на ремонтах парків: посадовцям "Київзеленбуду" оголосили підозри

Правоохоронці викрили у Києві схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт парків та скверів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Посадовців "Київзеленбуду", кошторисника та керівників чотирьох приватних фірм підозрюють у привласненні понад 5 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що протягом 2023 року компанія укладала угоди на роботи в різних районах столиці: парк Позняки (Дарницький район) – ремонт підпірної стінки; Оболонь – оновлення доріжок між скверами на вул. Вишгородській; сквер на вул. Інженера Бородіна, Гідропарк (Дніпровський район) – ремонт доріжок.

Як з’ясували правоохоронці, підрядники разом із посадовцями вносили завідомо неправдиві дані до документів, завищуючи вартість та обсяги виконаних робіт.

Внаслідок цього з бюджету Києва було незаконно витрачено понад 5,35 млн гривень. Ці факти підтвердили незалежні експертизи.

Нагадаємо:

Правоохоронці затримали трьох топпосадовців "Київзеленбуду за підозрою в організації корупційної схеми відкатів. Йдеться про генерального директора (Юрій Бахмат), першого заступника (Олексій Лукаш) та заступника начальника управління капітальних вкладень.