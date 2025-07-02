У Каліфорнії придумали, як зберегти кіновиробництво без допомоги Трампа

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запропонував значно розширити програму податкових пільг для кіно і телебачення, яка пропонує стимули студіям, що вирішили знімати і виробляти свої шоу та фільми в штаті.

Про це пише Newsweek.

"Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом має великобюджетний план відродження кіноіндустрії – галузі, яка давно стала візитною карткою штату і яка втратила свій блиск через те, що кіно- і телепродюсери шукають більш прибуткові можливості за межами штату та закордоном", – говориться у публікації.

Видання зазначає, що ще минулої осені губернатор запропонував збільшити розмір програми більш ніж удвічі – з $330 млн до $750 млн і відтоді працює над тим, щоб включити цю суму до бюджету Каліфорнії.

Нещодавно вдалося досягти домовленості з законодавцями штату про включення програми податкових пільг для кіноіндустрії до бюджету, якраз вчасно до початку фінансового року, що розпочинається 1 липня, пише Newsweek.

Як зазначає видання, останніми роками низка факторів негативно вплинула на кіновиробництво у Голлівуді. Серед них пандемія COVID та цьогорічні лісові пожежі. А ще – непомірно високі витрати, пов'язані зі зйомками в Лос-Анджелесі.

"Згідно з опублікованим у травні звітом, вартість заявки на отримання дозволу в місті становить $3,724 порівняно з $1,000 у Нью-Йорку, $540 у Лондоні і лише $400 в Атланті, штат Джорджія. Завдяки таким низьким витратам, а також програмі податкових пільг, яка перевершує каліфорнійську, Джорджія вже стала провідною локацією для кіновиробництва в країні", – говориться у публікації.

При цьому Велика Британія, Австралія та Східна Європа отримали вигоду за рахунок власних кіносубсидій та нижчих витрат на робочу силу. Що викликало гнів президента США Дональда Трампа, який на початку травня заявив, що американська кіноіндустрія вмирає "дуже швидкою смертю" і оголосив про запровадження 100-відсоткового мита на всі фільми, що потрапляють до США, вироблені в інших країнах.

"Аналогічну позицію Трампа підтримав і сам Ньюсом, незважаючи на те, що його перебування на посаді губернатора Каліфорнії дедалі більше визначалося низкою гострих і публічних сутичок з президентом", – пише Newsweek.

Ньюсом запропонував загальнонаціональну програму податкових пільг вартістю 7,5 мільярдів доларів, якої наразі бракує США, і заявив, що прагне співпрацювати з адміністрацією Трампа.

Втім, Білий дім швидко пояснив, що жодних остаточних рішень щодо можливості оподаткування іноземних фільмів не було прийнято. І відтоді не відбулося жодних конкретних зрушень ані щодо цього плану, ані щодо пропозиції Ньюсома.

Каліфорнійський план не був включений до масштабного пакету законопроектів, який містить значну частину внутрішнього порядку денного Трампа. "Можливо, адміністрація Трампа не настільки зацікавлена в успіху американської кіноіндустрії, як вона про це заявляє", – зазначили у офісі губернатора Каліфорнії.

Втім, у галузі говорять, що відновити колишню славу Голлівуду буде нелегко і самі по собі податкові пільги не стануть чудодійними ліками. Ключові елементи виробництва, такі як заробітна плата акторів, залишаться недоступними для знижок в рамках схваленої програми.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Трамп доручив обкласти 100% митом імпортовані фільми. У травні президент США доручив запровадити такі мита Міністерству торгівлі.

Також повідомлялося, що компанія Disney звільняє ще кілька сотень працівників по всьому світу. Гігант індустрії розваг опинився під тиском, оскільки глядачі відмовляються від підписки на кабельне телебачення на користь стрімінгових платформ. У 2023 році вже оголошувала про звільнення 7000 працівників.

Згодом Paramount Global повідомила, що звільнить 3,5% працівників, а це кілька сотень робочих місць, оскільки медіа та розважальна компанія продовжує переживати спад у лінійному телебаченні.