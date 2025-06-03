Disney оголосив про скорочення штату

Компанія Disney заявляє, що звільняє ще кілька сотень працівників по всьому світу з різних відділів.

Про це пише BBC.

Як зазначається у публікації, гігант індустрії розваг опинився під тиском, оскільки глядачі відмовляються від підписки на кабельне телебачення на користь стрімінгових платформ.

"Оскільки наша індустрія трансформується швидкими темпами, ми продовжуємо оцінювати шляхи ефективного управління нашим бізнесом, одночасно підтримуючи сучасну творчість та інновації, які споживачі цінують і очікують від Disney", – розповів представник компанії в інтерв'ю BBC.

Останні скорочення робочих місць відбулися після великих звільнень, оголошених у 2023 році, коли близько 7 000 працівників було звільнено для заощадження 5,5 млрд дол. Тоді скорочення торкнуться багатьох команд, включно з маркетинговими відділами кіно- та телевізійних підрозділів.

Загалом у компанії працюють 233 тис співробітників, з яких трохи більше ніж 60 тис перебувають поза США.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі запровадити 100% мито на всю імпортовану в США кінопродукцію.

"Кіноіндустрія в Америці швидко помирає. Інші країни пропонують різноманітні стимули аби забрати наших кіновиробників і студії зі Сполучених Штатів. Голівуд й багато інших місць у США спустошуються. Це узгоджені зусилля інших націй, а отже – загроза національній безпеці", – заявив Трамп.

Згодом повідомлялося, що акції американських медіакомпаній впали після того, як Дональд Трамп оголосив про плани запровадити 100% мито на всі фільми, зняті за межами США.

Оголошення Трампа було малозмістовним: не було уточнено, чи стосуватимуться мита стримінгових платформ або кінотеатрів, а також — за яким принципом розраховуватимуться мита: від витрат на виробництво чи касових зборів.

"Найбільше ризикує Netflix, адже значну частину контенту компанія створює за кордоном для міжнародної аудиторії", - пише агентство. Акції стримінгового сервісу впали на 2,5% на попередніх торгах.

Раніше також повідомлялося, що Amazon та Metro-Goldwyn-Mayer офіційно анонсували угоду про злиття, за якою Amazon придбає MGM за 8,45 млрд доларів.

Зазначається, що Metro-Goldwyn-Mayer, якій належать права на серію фільмів про Джеймса Бонда, доповнить Amazon Studios, яка переважно зосереджена на виробництві телевізійних програм.